Auriemma: “Il Napoli con Mazzarri era in crescita, Calzona dovrebbe dimettersi. Sta facendo più danni della grandine e non si assume le sue responsabilità“

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Radio Crc dopo la gara del Napoli contro l’Udinese.

Ecco le sue parole: “Dico io: in questo mondo non c’è un po’ di dignità professionale? Calzona dovrebbe dimettersi. In un 11 gare ha fatto gli stessi punti di Mazzarri in 12. Subisce gol in ogni partita e menomale che è venuto con l’etichetta di quello che curava la fase difensiva di Sarri. Sempre su Calzona, il giornalista ha aggiunto: “Ma che è venuto a fare Calzona a Napoli? Per mettere nel curriculum allenatore del Napoli dopo una serie di vice, vice, vice, ct della Slovacchia, dove in realtà lui è il vice di Hamsik solo che Hamsik non ha il patentino. Dice che ha trovato la squadra in una condizione mentale disastrosa, perché oggi come sta?Il Napoli con Mazzarri era in crescita, stava per tornare Osimhen. Osimhen è l’unico che fa gol nel Napoli e Mazzarri non l’ha mai avuto tranne in tre partite. Calzona perché resta? Per altre 3 partite per cui deve essere pagato? Credo che a questo punto sia giusto che l’allenatore vada via, perché se stai dicendo che questi problemi li ha la squadra te ne devi andare. Se vai via metti la squadra di fronte alle sue responsabilità. Finché resti sulla panchina del Napoli invece le responsabilità sono tue caro Ciccio Calzona. Hai fatto più danni della grandine da quando sei venuto a Napoli. Vorrei capire De Laurentiis come l’hai convinto”.