Ansa – Ritiro Castel di Sangro: queste le cifre che percepirà il Napoli per i prossimi 3 anni

Quest’estate gli azzurri torneranno a Castel di Sangro per il consueto ritiro precampionato. Ansa ha rivelato le cifre che percepirà il Napoli per il soggiorno in Abruzzo. Nel 2024 entreranno nelle casse del Presidente De Laurentiis 1 milione e 220.000 mila euro, 1 milione e 793.792 nel 2025 e 1 milione 793.792 nel 2026. In attesa di ufficialità, le date del secondo ritiro azzurro dovrebbero essere dal 25 luglio fino al 10 agosto. Lo scorso anno ci fu grande affluenza da parte dei supporters azzurri, in 100.000 raggiunsero Castel di Sangro seguendo l’onda lunga della vittoria del Campionato.