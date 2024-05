Piccari: “Conte in Italia? Deve cambiare. Allenatore per il Napoli? Vi dico la mia”

Marco Piccari, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli e dei possibili scenari alternativi.

Conte ormai è destinato alla Premier e al ritorno al Chelsea?

“Non lo so, su Conte mi lascerei aperti vari scenari perché non possiamo dare nulla per certo. Se pensa di allenare in Italia con il vecchio sistema, ovvero chiedendo un ingaggio alto e giocatori di grande qualità è meglio che vada in Premier. Se vuole fare questo percorso può andare al Chelsea. Se invece vuole allenare in Italia deve fare un percorso diverso”.

Chi può essere l’allenatore giusto per il Napoli?

“Ho dei dubbi su Pioli in una piazza come Napoli, così come Italiano. Credo che entrambi abbiano perso appeal per motivi diversi. Italiano in questi anni ha fatto vedere buone cose, ma anche più o meno gli stessi errori. Io ho un’idea su Pioli, per me è un bravissimo allenatore credo però che lo scudetto vinto lo ha portato a un livello che non è suo. È un ottimo allenatore per far crescere una squadra, non so se sia un allenatore per vincere lo scudetto”.