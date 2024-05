Cammaroto: “Conte-Napoli, il problema non è di carattere economico“

Emanuele Cammaroto si è espresso della situazione legata ad Antonio Conte e il Napoli a NapoliMagazine.com.

Ecco le sue dichiarazioni: “Si stringe il cerchio sulla panchina del Napoli che verrà. Antonio Conte rimane saldamente il primo nome in corsa per il dopo-Calzona e l’indizio più significativo è che l’attenzione si è polarizzata per la quasi totalità attorno a lui mentre in queste ore scendono in maniera significativa le quotazioni di tutti gli altri nomi. Prosegue il confronto tra Conte e De Laurentiis, è ormai un fatto acclarato la disponibilità data dal tecnico salentino”.

Poi ha proseguito: “Non c’è un problema di carattere economico, l’elemento determinante che deciderà il destino di questa trattativa sembra essere la durata del progetto. Conte vorrebbe un biennale con la possibilità di uscita dal contratto già dopo la prima stagione se dovesse centrare lo scudetto. Si tratterebbe di una clausola di uscita unilaterale in favore di Conte, da capire la volontà di ADL in tal senso ma la volontà da parte di Conte di allenare il Napoli c’è”.”ADL ha dato garanzie, a sua volta, sul mercato e sulla rifondazione azzurra. Probabilmente questo aspetto contrattuale è l’ultimo tassello che manca, di certo è un aspetto importante”, ha dichiarato il giornalista.