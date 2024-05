Napoli, senti Perillo: “Perché Kvaratskhelia non è tra i più pagati?”

Il giornalista Rai Antonello Perillo si chiede sui suoi profili social come mai Kvaratskhelia non risulta essere uno dei più pagati nel Napoli. Ecco cosa ha scritto:

“Ma vi sembra normale che nel Napoli ben tredici giocatori quest’anno abbiano guadagnato più di Kvaratskhelia? Un calciatore che lo scorso giugno viene premiato come Miglior Calciatore della Serie A e come Miglior Giovane della Champions League. Da notare anche i 2 milioni e 300mila netti versati per solo sei mesi a Dendoncker e i 2 milioni e 500mila a Demme per non farlo giocare. La forza di un team nasce innanzitutto da come viene gestito il gruppo. Da qui il Napoli dovrà subito ripartire, a prescindere dalle colpe degli stessi calciatori e da chi sarà il nuovo allenatore”.