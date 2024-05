D’Amico: “Tanti i nomi per la panchina del Napoli, vi dico il favorito”

Andrea D’Amico, agente di calciatori, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“La stagione sta finendo, ci sono degli allenatori che devono risolvere certe cose con le rispettive squadre. Pioli ha un altro anno di contratto col Milan e prima di diventare l’allenatore del Napoli dovrà trovare prima l’accordo economico col Milan per essere liberato. Per il toto allenatore, i nomi sono tanti per il Napoli perché pochi sono disponibili ad essere ufficializzati subito”.