Il Roma – Pioli è un’idea concreta per la panchina azzurra

Chi prenderà il posto di Francesco Calzona come allenatore? Secondo il quotidiano Il Roma, il Napoli sta valutando diverse opzioni, ma il silenzio sull’interesse per Antonio Conte inizia a farsi pesante. L’ex tecnico del Tottenham potrebbe essere in attesa di offerte da altri grandi club come Milan, Manchester United, o addirittura Juventus, complicando i piani del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che però non può permettersi di aspettare troppo. L’obiettivo rimane tenere viva la speranza che Conte accetti l’offerta.

Tuttavia, i segnali più concreti portano a Stefano Pioli, allenatore attualmente al Milan. Sembra che il club rossonero sia pronto ad annunciare la sua partenza, con trattative per la risoluzione del contratto già in corso. Si dice che Pioli e il Milan abbiano concordato l’addio già a dicembre, in coincidenza con il momento in cui De Laurentiis ha lasciato da parte l’opzione Tudor, avendo probabilmente già un nuovo nome in mente.

Pioli, noto per il suo approccio discreto e la flessibilità tattica, sembra essere il favorito principale, con Gasperini e Conte come opzioni di riserva. De Laurentiis apprezza Pioli da tempo per le sue qualità e la sua adattabilità, ideali per un Napoli che potrebbe subire ampi cambiamenti nella rosa.

Gian Piero Gasperini è un altro nome intrigante, ma tutto dipenderà dalla sua volontà di lasciare l’Atalanta, con solo voci che suggeriscono una possibile partenza. Se decidesse di partire, avrebbe certamente molte offerte, anche da club all’estero, lasciando a lui la scelta sul prossimo passo della sua carriera.