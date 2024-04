Udinese-Roma – Le formazioni ufficiali degli ultimi 18′ del match della Dacia Arena, prima da allenatore per Cannavaro

Alle ore 20 saranno giocati gli ultimi 18 minuti più recupero della sfida tra Udinese e Roma, sospesa per un malore di Ndicka nel corso del secondo tempo. Si riparte quindi dal minuto 72.30, e la sfida vedrà cambiamenti importanti rispetto alla partita interrotta 2 settimane fa. Tra queste c’è il nuovo allenatore dell’Udinese, ovvero Fabio Cannavaro, che ha sostituito Gabriele Cioffi sulla panchina friulana. Per De Rossi non ci sarà Romelu Lukaku, autore del gol dell’1-1 in risposta al Tucu Pereyra, e il belga sarà sostituito dalla coppia formata da Azmoun e Abraham, con alle loro spalle Paulo Dybala. Cannavaro continua con la difesa a 3 e schiera in attacco Lucca, che sarà supportato alle spalle da Pereyra. Queste le formazioni ufficiali:

Udinese – Okoye; Perez; Bijol; Kristiensen; Ferreira; Samardzic; Walace; Payero; Zemura; Pereyra; Lucca

Roma – Svilar; Mancini; Smalling; Angelino; Karsdorp; Cristante; Pellegrini; Spinazzola; Dybala; Azmoun; Abraham