Damiani: “Il Napoli riuscirà a tornare competitivo, bisogna avere fiducia nella società e nel suo lavoro”

L’operatore di mercato Oscar Damiani ha parlato ai microfoni della rubrica A Tu per Tu, programma di TuttomercatoWeb.com. Secondo l’esperto il Napoli riuscirà a tornare competitivo nella prossima stagione, bisogna avere fiducia sia nel lavoro della società che in quello di Manna, che è un bravo dirigente. Queste le sue parole: “Difficile dire adesso come ripartirà il Napoli, Manna è bravo e bisogna avere fiducia nel lavoro della società. Ma il Napoli riuscirà a tornare nuovamente competitivo. Come allenatore a me piace De Zerbi, ma c’è un ostacolo, bisognerebbe vedere se ha voglia di lasciare l’Inghilterra”.