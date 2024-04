Cds – il Napoli pensa a Buongiorno per la difesa, i dettagli

Il Napoli ha un grande obiettivo per rafforzare la difesa: si tratta di Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e candidato a far parte della Nazionale di Spalletti per il prossimo Europeo. De Laurentiis, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta cercando di accelerare i tempi per definire l’acquisto, valutando le possibilità di chiudere l’operazione in tempi rapidi.

Buongiorno compirà 25 anni a giugno e ha il carisma e la personalità necessari per avere un ruolo importante nel processo di rifondazione. Il problema principale è il costo: il Torino lo valuta circa 40 milioni di euro, un prezzo che il club granata ha già fissato a gennaio e che continua a chiedere in vista della finestra estiva.

La visione per la difesa Il Napoli punta a inserire Buongiorno come pilastro della nuova difesa, da adattare al prossimo allenatore, indipendentemente dal sistema di gioco o dal modulo che deciderà di adottare. Essendo mancino, l’idea è di affiancarlo a Rrahmani, destro, che ha recentemente rinnovato il contratto. Questa coppia potrebbe formare la linea difensiva, completata da Di Lorenzo e un altro mancino, come Olivera o Mario Rui, nel caso in cui il Napoli optasse per una difesa a quattro. Se invece il nuovo allenatore preferirà un modulo diverso, potrebbe essere necessario un altro difensore centrale mancino.