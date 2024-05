Gasperini verso il rinnovo con l’Atalanta fino al 2026: Napoli pista sempre più fredda

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è diventato uno degli allenatori più apprezzati in Serie A negli ultimi anni. Il suo stile di gioco offensivo e spettacolare ha conquistato tifosi e addetti ai lavori, ed è per questo motivo che il suo nome è sempre sul tappeto per le panchine delle grandi squadre del campionato italiano. Uno dei club interessati alle prestazioni del tecnico italiano è il Napoli, e in particolare il presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere molto attratto dall’idea di avere Gasperini come nuovo allenatore per la prossima stagione. Il patron azzurro è da tempo alla ricerca di un allenatore capace di portare la squadra partenopea ai vertici del calcio italiano e europeo, e Gasperini sembra essere la scelta ideale per lui. Tuttavia, la pista che porta Gasperini a Napoli sembra sempre più fredda e improbabile. Il motivo principale di ciò è il desiderio dell’Atalanta di blindare il tecnico e impedirgli di lasciare Bergamo. Il club nerazzurro è consapevole del grande lavoro svolto da Gasperini negli ultimi anni e non vuole assolutamente rinunciare a lui. Per questo motivo, l’Atalanta è pronta a offrire a Gasperini un rinnovo di contratto fino al 2026, con un ingaggio che lo può collocare tra i tecnici più pagati della Serie A. Inoltre, la società bergamasca è pronta a potenziare la rosa a disposizione del tecnico per consentirgli di competere al massimo livello in campionato e in Champions League. Questa mossa sembra mettere definitivamente fine alle speranze del Napoli di avere Gasperini come allenatore, almeno per il momento. Chiaramente, nel calcio nulla è mai definitivo, ed è sempre possibile che si possano verificare clamorosi colpi di scena che potrebbero riaprire la trattativa. Nel frattempo, Gasperini continua a concentrarsi sul suo lavoro all’Atalanta, cercando di portare il club nerazzurro ai massimi livelli in ogni competizione in cui è impegnato. E chissà che in futuro non ci sia ancora una possibilità per lui di sedere sulla panchina del Napoli e cercare di portare anche la squadra partenopea ai vertici del calcio italiano e europeo. Ma per il momento, sembra che la sua casa sia a Bergamo, con l’Atalanta, anche per la prossima stagione.