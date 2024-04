Pedullà: “Napoli, neanche il tempo di festeggiare che ADL si stava preparando a rompere un giocattolo perfetto“

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha parlato così del Napoli: “Torniamo ai parametri zero: nei minuti in cui l’Inter festeggia la doppia stella, Ausilio annuncia gli arrivi di Zielinski e Taremi pur senza nominarli. Segreti di Pulcinella, certo, ma basta e avanza per ricordare la differenza con il Napoli Campione della scorsa primavera: neanche il tempo di festeggiare che ADL si stava preparando a rompere un giocattolo perfetto. Il divario non sta certo all’interno di banali dettagli, ma è figlia di una programmazione che fa rima con la necessità di avere la pancia piena quando stai urlando al mondo la tua felicità. Alla larga da manie di onnipotenza che hanno inguaiato il Napoli e che permetteranno all’Inter di ripartire a braccetto con la parola “consapevolezza”.