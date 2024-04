Comune di Napoli, il cons. Simeone: “Stadio a Bagnoli? Idea non percorribile. Ad ora unica strada è la riqualificazione del Maradona”

Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici al Comune di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo. Si è parlato a proposito del tema stadio del Napoli, in particolare dell’eventualità di costruire a Bagnoli. Di seguito, le sue parole.

“Stadio a Bagnoli? Le condizioni sono molto difficoltose, lo abbiamo detto tante volte. Era una bella idea, ma non praticabile per tutta una serie di criticità che sono emerse nel primo incontro formale. Ora bisogna trovare una soluzione condivisa almeno per il centro sportivo, ma per lo stadio è molto improbabile. I problemi sono legati chiaramente ai collegamenti e a tutta la conformazione geografica dell’area bagnolese. Poi ci sono altri privati e altre amministrazioni che hanno acquisito terreni in quelle parti, in attesa di bonifiche definitive. Sono sicuro che De Laurentiis sia abbastanza intelligente da capire che la riqualificazione del Maradona, ora, è l’unica soluzione percorribile. Speriamo che si trovi quanto prima la strada giusta da imboccare. Ci sono gli Europei dietro l’angolo, il 2032 è domani e non possiamo permetterci di perdere tempo appresso ai sogni. Poi su Bagnoli, ripeto: la questione centro sportivo è ancora in piedi, anche se ho suggerito a De Laurentiis gli spazi enormi alle spalle di Capodichino, che hanno cubature già esistenti ed il triplo di quelle di Castel Volturno. Spazi che, ricordiamo, sono di proprietà della Regione Campania. Lo stadio resta della città di Napoli”.