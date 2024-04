Bucchi: “Allenatore Napoli? Mi stuzzica l’idea Gasperini. Vi spiego”

Cristian Bucchi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Gasperini mi stuzzica molto come idea sulla panchina del Napoli, darebbe sicuramente nuovi stimoli per le sue idee di calcio. Il Napoli ha sempre scelto gli allenatori che hanno dato un’impronta tattica ben definita. Credo che la società debba fare una grossa valutazione a monte. La scelta di Gasperini darebbe nuovi dettami tattici e secondo me sarebbe una soluzione diversa rispetto al recente passato. Calzona non dormirà la notte, non è facile dare energia ad una squadra che non ha più motivazioni. Il Napoli si ritrova quasi fuori dalle coppe, questo finale lo vive praticamente da spettatore. Questo è un momento doloroso per i giocatori e per l’ambiente. L’allenatore che in mezzo paga questa situazione. Bisogna chiudere il campionato nel migliore dei modi, ma non sarà facile”.