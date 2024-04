L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla rivoluzione che interesserà soprattutto la difesa del Napoli. Secondo il quotidiano il primo obiettivo per la difesa del Napoli è David Hancko, del Feyenoord. Ma c’è distanza tra domanda ed offerta. Nonostante i 200 milioni di budget il Napoli ha offerto appena 22 milioni per il centrale slovacco. Il club olandese ha gentilmente declinato la proposta azzurra, infatti gli olandesi ne vogliono almeno trenta. Dovrebbe essere il primo tassello in entrata, ma si continua a trattare.