Verso Napoli-Roma: De Rossi potrebbe perdere due giocatori. Le ultime

Domenica, alle ore 18:00, andrà in scena Napoli-Roma allo stadio Diego Armando Maradona, partita valida per la 34esima giornata di campionato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, pare che Daniele De Rossi potrebbe non avere a disposizione due giocatori: Evan Ndicka e Romelu Lukaku. Il difensore è in ripresa dopo il malore avuto in campo contro l’Udinese, mentre l’attaccante sta recuperando la condizione fisica in seguito all’infortunio muscolare rimediato durante la partita di Europa League contro la Roma.

Questi gli ultimi aggiornamenti: “Ndicka si è sottoposto a esami cardiologici e polmonari di terzo livello che hanno confermato l’assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumatorace verificatosi durante la partita di Udine. Obiettivo averlo contro il Bayern Leverkusen il 2 maggio. In vista del recupero contro i friulani non sarà a disposizione Lukaku che vorrebbe esserci con il Napoli, ma è più probabile che rientri contro i tedeschi“.