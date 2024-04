Fedele: “Il futuro non sarà roseo, ricorderò più il fallimento che lo Scudetto”

Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e della situazione che vive il club azzurro.

Ecco le sue parole: “A me piace dire la verità anche se spesso fa male… Questo Napoli è la stessa società dell’anno scorso, mentre ha cambiato allenatore ed un solo calciatore, Kim. Qual è stato il risultato? Lo stiamo vedendo tutti”.

Fedele ha poi continuato: “Che Napoli ricorderò di più, in futuro, quello dello Scudetto o questo? La delusione di questo campionato fallimentare ha superato di gran lunga la gioia della vittoria dello Scudetto. Ci hanno fatto illudere: il presidente e, soprattutto, i giocatori. Godiamoci quello che abbiamo vinto, non pensiamo al futuro, perché non sarà molto roseo, se le cose continuano così e se il nostro presidente del ‘Borgorosso’ continua con le sue incursioni nello spogliatoio”.