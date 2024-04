Panchina Napoli, si fa largo la candidatura di Pioli: è il preferito per un motivo!

Sembra ben noto l’addio di Stefano Pioli al Milan, più incerto invece il suo destino. Dopo la sconfitta al derby europeo contro la Roma, certe ferite sembrano non poter guarire. Dovrebbero, però, non esserci tensioni tra la squadra e il proprio allenatore che adesso dovranno collaborare intensamente per la sfida contro l’Inter di domani (ed evitare il titolo nerazzurro).

Per il futuro, Pioli sembra essere uno dei principali candidati della panchina del Napoli. Secondo il giornalista Di Marzio, Pioli potrebbe essere il connubio perfetto e la perfetta via di mezzo tra il desiderato e (quasi) irraggiungibile Conte e Gasperini. Sicuramente potrebbe portare almeno tre innesti di livello in rosa. Nonostante la sua incertezza, potrebbe dire sì al Napoli.