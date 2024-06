Romano: “Nel contratto di Antonio Conte non ci sarà clausola per terminare anticipatamente il rapporto”

Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico del Napoli, con l’annuncio che sembra ormai imminente. Per il tecnico salentino pronto un contratto fino al 2027. Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, senza clausola per concludere anticipatamente il rapporto col club partenopeo. Nel caso in cui l’ex Juve e Inter volesse andare non avrebbe possibilità di farlo attraverso un contenzioso economico. Questo il tweet:

https://x.com/FabrizioRomano/status/1796899694028746886?s=08