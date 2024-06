Napoli, si è sciolto il gruppo della Curva B: ecco il comunicato

Il famoso gruppo Ultras del Napoli ha comunicato ufficialmente la “fine” della loro esperienza, in modo totalmente inaspettato, il comunicato infatti ha colto di sorpresa tanti tifosi azzurri. Nello specifico, gli Ultras 72, gruppo della Curva B dello stadio Maradona. Questo il comunicato ufficiale da parte degli ultras azzurri:

“In queste settimane abbiamo assistito ad uno squallido teatrino social che riguarda una persona del nostro direttivo. Dopo giorni di riunioni e riflessioni siamo arrivati alla scelta irrevocabile di chiudere la nostra storia. Dobbiamo tuttavia precisare che al contrario di quanto asserito dall’artefice di tale disastro il fondatore del nostro gruppo che nasceva per sopperire il vuoto lasciato dal commando ultra’ insieme al compianto Pasquale D’Angelo. Loro hanno tenuto la barra dritta e hanno forgiato generazioni,

cosa che purtroppo al nuovo presunto leader non è riuscito. Abbiamo accumulato acredini nei confronti degli altri gruppi del

movimento partenopeo per la sua sete di protagonismo che non appartiene alla stragrande maggioranza del nostro gruppo. Ad oggi l’esperienza Ultras 1972 termina consapevoli del detto

“prima uomini poi ultras”. Non essendoci uomini al timone è meglio chiudere questa esperienza che conserveremo dentro di noi per sempre piuttosto che riempirci di ridicolo per le gesta meschine di uno dei componenti del gruppo. Un abbraccio ai ragazzi di Castellammare e ai ragazzi del K-soce del Paris Saint Germain”.