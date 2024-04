Gazzetta – “Indegni” per i social, scudetto umiliato

La Gazzetta dello Sport parla anche oggi della contestazione dei tifosi del Napoli. Non pesa soltanto la sconfitta contro l’Empoli, ma tutta la stagione considerata una “figuraccia totale”.

I calciatori non portano rispetto nei confronti dei tifosi azzurri in trasferta contro il freddo, la pioggia e il vento.

“Una squadra che scende in campo senza anima, senza logica e senza voglia di lottare” riporta il quotidiano sportivo. Considerati indegni sui social, perché: “Perché questi calciatori non sono degni di indossare la maglia del popolo napoletano che è sempre qualcosa in più del calcio in sé“.

Parole molto dure derivate dalla speranza post scudetto di un Napoli magico che si è, però, trasformata in un incubo, con una delle performance peggiori dell’ultimo decennio (secondo la classifica attuale).