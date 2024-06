La Repubblica – Napoli, c’è attesa per Conte, annuncio previsto per settimana prossima

Nell’edizione odierna La Repubblica, l’attesa dei tifosi ormai è spasmodica per l’arrivo dell’allenatore salentino: “I tifosi attendono l’annuncio, previsto entro metà settimana. Conte è in vacanza al largo della Sicilia, De Laurentiis rientrerà in serata dalla Spagna, quindi servirà ancora qualche ora prima del tanto desiderato tweet. Il Napoli ha già messo in moto il cerimoniale della presentazione. Il responsabile marketing, Tommaso Bianchini, vorrebbe coniugare il saluto di Conte in uno dei luoghi iconici della città, ma — al momento — né l’ipotesi San Carlo, né quella di Palazzo Reale hanno trovato conferme. L’idea del club azzurro è organizzare un vero e proprio evento. Conte è il primo grande colpo della rinascita del Napoli e naturalmente non passerà inosservato. È già al lavoro con il suo staff e sta definendo nei dettagli la preparazione estiva: il ritiro di Castel di Sangro, ad esempio, terminerà prima della data stabilita del 10 agosto“