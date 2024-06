Cdm- Napoli, settimana decisiva: Conte da annunciare e Kvara da blindare

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la prossima settimana sarà decisiva per la prossima stagione degli azzurri: “Napoli, settimana decisiva: l’annuncio di Conte e Kvara da blindare. C’è grande attesa per l’annuncio di Antonio Conte che arriverà domani: tutto definito tra contratto e staff, ora si attende solo la location della presentazione dopo il mancato accordo con i vertici del San Carlo. L’altro nodo è rappresentato da Kvara, molto allettato dall’offerta del Paris Saint Germain. Secondo l’Equipe il club francese avrebbe già l’accordo con il calciatore e il suo entourage ma dovrà trovare un’intesa economica con il Napoli che però non vuole cedere il giocatore. Ecco perché nelle ultime ore Manna e il procuratore del calciatore georgiano Mamuka Jugeli stanno trattando il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno del 2027“