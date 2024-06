Post-Osimhen, l’indizio social arriva da un like a Conte?

L’arrivo di Antonio Conte a Napoli sembra ormai imminente. Come riporta l’articolo odierno de Il Corriere dello Sport, la firma dovrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì, “perché il martedì non si sposa esattamente come il venerdì” riporta la fonte.

Tra gli entusiasti all’arrivo di Conte a Napoli potrebbe esserci l’attaccante svedese Viktor Gyökeres (curioso il richiamo al nome di Victor Osimhen). Il calciatore avrebbe infatti messo un like al post della famosa community 433 di Instagram in riferimento al futuro sposalizio Conte-Napoli. Il Napoli aveva pensato anche a lui per il post Osimhen.