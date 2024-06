La Repubblica – Conte vuole blindare Kvara, per il suo progetto lo ritiene fondamentale

Come riporta La Repubblica, Antonio Conte prossimo a diventare l’allenatore del Napoli, ritiene incedibile il fantasista georgiano: “Kvara è tentato dalla possibilità di tornare grande con Conte, che lo considera centrale nel suo progetto. Per lui è incedibile e non ha alcuna voglia di rinunciare alla classe del numero 77: nelle idee del nuovo allenatore potrebbe agire da seconda punta o alle spalle dell’attaccante centrale nel 3-4-2-1. Kvara centro di gravità permanente del suo Napoli, ecco perché i contatti tra le parti sono molto frequenti“.