Cds – Manna incontra l’agente di Kvara, volontà comune di trovare l’intesa

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport si è soffermato sulla situazione legata al rinnovo di Kvaratskhelia: “Kvara parte da un ingaggio inferiore ai 2 milioni fino al 2027 e il Napoli propone un sostanzioso ritocco a scalare fino al 2029 che supera il doppio del valore attuale. Ma non basta, per ora, anche se la distanza non sembra più incolmabile come qualche settimana fa. Manna e Jugeli si sono salutati con la promessa di aggiornarsi presto e la volontà di accordarsi, anche se per il momento c’è ancora una distanza da colmare. Il piano è articolato e complesso, serve tempo: al vaglio i bonus, che ovviamente hanno un peso decisivo, e poi l’eventualità di inserire una clausola rescissoria”.