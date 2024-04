Di Marzio – Tre nomi per la panchina del Napoli, dubbi su Italiano

Verso la conclusione di questa stagione, il giornalista Gianluca Di Marzio valuta il futuro della panchina del Napoli. Da tanto tempo ormai circolava il nome di Italiano in associazione alla panchina azzurra. Il suo nome perde sempre di più spessore con l’attuale interesse del Bologna, in sostituzione a Thiago Motta (se e quando andrà via).

Ricordiamo che il Bologna si trova al momento nella zona Champions, posizione che copre da mesi ormai.

I tre candidati forti restano dunque: Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.

– Antonio Conte sarebbe l’allenatore con i costi più elevati e vorrebbe acquisti di un certo livello per tornare sin da subito alla vittoria.

– Gian Piero Gasperini è ancora legato a Bergamo ma resta una soluzione affascinante per ADL.

– Stefano Pioli sarebbe un compromesso tra i due, ma al momento l’allenatore rossonero non ha fretta di decidere il suo futuro.