L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Francesco Calzona in vista della partita di Empoli. Secondo il quotidiano Calzona si affida ai soliti noti in attacco ma deve reinventarsi la difesa. Contro l’Empoli mancheranno gli squalificati Rrahmani e Mario Rui e l’infortunato Olivera, che proverà a recuperare per la prossima contro la Roma. Quindi al centro ci saranno Ostigard e Juan Jesus, a destra confermato Di Lorenzo, a sinistra ci sarà Mazzocchi dopo sette panchine consecutive. L’ex Salernitana infatti non giocava da quasi due mesi, l’ultima era stata il 25 febbraio a Cagliari.