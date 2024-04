L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione delicata riguardante Stefano Pioli. Secondo il quotidiano il ciclo di Pioli al Milan è terminato dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma. Neanche una vittoria nel derby di lunedì con l’Inter potrebbe far cambiare idea all’infuriato Cardinale, che non ha digerito tale eliminazione. Il club rossonero starebbe virando su Lopetegui, con cui ci sarebbero già stati contatti, ma restano aperte le piste Fonseca, Gallardo e Galtier. Sulla scelta peserà anche il parere di Ibrahimovic. L’addio anticipato potrebbe portare un’accelerazione nella decisione del Napoli, che segue con interesse il tecnico dei rossoneri. Conferme sull’addio di Pioli arrivano anche da Fabrizio Romano, che afferma il licenziamento a giugno del mister, e che i rossoneri sono già a a lavoro per trovare un nuovo allenatore per la prossima stagione.