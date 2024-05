Sparnelli: “Gasperini-Napoli non si farà, ecco quanto chiede”

Al termine della stagione peggiore dell’era De Laurentiis, sarà finalmente giunto il momento di ripartire, e per farlo, si dovrà parlare del nuovo allenatore del Napoli. Già da settimane, le voci su diversi tecnici si sono susseguite insistentemente, proponendo diversi profili come eleggibili per il ruolo. Tra questi, uno dei più interessanti è sicuramente Gian Piero Gasperini, colonna portante del glorioso ultimo decennio dell’Atalanta. Proprio di lui ha voluto parlare Massimo Sparnelli.

Ecco le sue parole: “Io sono convinto che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Dicono che possa arrivare Gian Piero Gasperini, ma penso sia impossibile. Il tecnico, nel suo contratto, ha una clausola legata alla valorizzazione della rosa. Per questo motivo arriverebbe a costare ad Aurelio De Laurentiis molto più di Antonio Conte. Le cifre? Circa nove milioni di euro all’anno. Conte invece percepirebbe cinque milioni più bonus”.