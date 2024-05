Gazzetta – Luis Alberto nei pensieri del Napoli, le ultime

Il Napoli sta cercando un sostituto per Piotr Zielinski. Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha in mente Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk, ma il problema è il suo prezzo, che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Un altro nome che è tornato in cima alla lista degli obiettivi del Napoli è Luis Alberto, attualmente in rotta con la Lazio e desideroso di una nuova avventura. Lo spagnolo sarebbe interessato a tornare nella Liga, ma vorrebbe anche competere a livelli alti, e il Napoli potrebbe offrirgli questa opportunità in Italia. Tuttavia, il suo contratto è stato rinnovato e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha intenzione di fare sconti. C’è la possibilità che Giovanni Simeone venga incluso in un eventuale scambio per facilitare le trattative, anche se al momento le negoziazioni procedono su binari separati.

Il Napoli ha deciso di non riscattare Hamed Junior Traorè, che tornerà al Bournemouth, e Leander Dendoncker, che sarà restituito all’Aston Villa. La dirigenza dovrà anche esaminare le situazioni di Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano, che hanno fatto bene rispettivamente all’Hellas Verona e al Cagliari.