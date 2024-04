L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano ci sono uomini da cui ripartire, certezze inossidabili su cui fondare il Napoli del futuro. Giocatori quasi unici nel loro genere, di cui è difficile trovarne. Lobotka n’è uno di questi. Lo slovacco non sarà stato quello dello scudetto, ma ha tutte le carte in regola migliorare il suo rendimento per gli anni futuri. Troppo utile, e troppo uomo squadra: carisma nei piedi e nei movimenti, mai un comportamento fuori dalle righe. Nonostante le lusinghe del Barcellona, il centrocampista sarà un punto fermo del Napoli che verrà. Infatti il suo grande fan Xavi a fine anno andrà via e il Barça non ha ancora scelto l’allenatore. E poi bisogna considerare che l’ultimo suo rinnovo, risale al 15 marzo 2023, dove ha rinnovato fino al 2027.