In meno di un anno, sono già due le squadre che hanno festeggiato le proprie promozioni al San Nicola di Bari: il Cagliari e il Parma. Bari inoltre che deve fare i conti con il rischio della retrocessione diretta. Al momento vi è un ex equo con Ascoli e Ternana, tutte 3 a 37 punti. Le prossime due sfide con Cittadella in trasferta e Brescia in casa diventano fondamentali per salvare la categoria. Programmazione pessima delle due società di De Laurentiis, Bari e Napoli.