La Salernitana, ormai retrocessa in B, dovrà ripartire il prossimo anno, cercando di programmare al meglio la stagione per il ritorno in A. Uno dei primi nomi da cui ripartire è quello di Fabio Grosso che ha riportato il Frosinone in Serie A la scorsa stagione. La trattativa con l’ex campione del Mondo potrebbe essere favorita dall’inserimento di Angelozzi come possibile nuovo direttore sportivo. Quel che è certo è che i campani vogliono ritornare nel calcio che conta.