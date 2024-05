Repubblica – il Chelsea vuole Antonio Conte, i dettagli

l nome di Antonio Conte è stato legato principalmente a club italiani, con il Napoli inizialmente considerato il più interessato e pronto a ingaggiare il tecnico leccese. Tuttavia, di recente è emerso che il Milan potrebbe aver esplorato con maggiore decisione la possibilità di assumerlo, pur senza prendere una decisione definitiva. Ora, però, il pericolo per le squadre italiane proviene dalla Premier League, poiché circolano voci riguardo a un potenziale interesse del Chelsea.

La notizia, inizialmente riportata da La Repubblica in Italia, ha trovato conferma anche in Inghilterra. The Sun è andato oltre, suggerendo che il Chelsea abbia già avanzato a Conte un’offerta significativa, con uno stipendio simile a quelli percepiti in passato. La posizione di Mauricio Pochettino al Chelsea è incerta e il nome di Conte sarebbe il primo sulla lista per sostituirlo.

Antonio Conte ha già guidato il Chelsea per due stagioni, tra il 2016 e il 2018. Durante il suo periodo a Stamford Bridge, ha portato il club a vincere la Premier League nella sua prima stagione e la Coppa d’Inghilterra nella seconda. Questi successi rendono Conte una figura molto apprezzata nel Regno Unito.