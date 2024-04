Zambardino: “Prossimo allenatore del Napoli? Tutte soluzioni demenziali. Ecco perché“

Vittorio Zambardino ha parlato delle possibili scelte che farà il Napoli per la panchina in vista della prossima stagione.

Queste le parole del giornalista ai microfoni di Campi Flegrei tv, per ‘Azzurro99’: “Si parla di Conte, Allegri, Italiano, ma chi conosce le basi del calcio sa che sono tutte soluzioni demenziali, in quanto tutte scelte tra di loro contraddittorie. Se non si dà una direzione tecnica alla squadra, separata dalla presidenza, la barca continua a sbattere sugli scogli. Il problema è che Adl non vuole cedere questo suo potere decisionale, magari lo cederebbe solo a Conte. Anche se io non credo arriverà, però il calcio è imprevedibile. Anche di Ancelotti si pensava fosse impossibile l’arrivo, ma anche con lui si è fatto l’errore grave di non dargli una squadra con la quale lavorare”.

Poi ha proseguito: “Al massimo per Conte saremmo un ripiego, in caso non gli arrivassero altre offerte importanti. Ma non mi sembra questa la base su cui poter costruire una squadra. Io per il Napoli vedrei bene Gasperini. Ma è un uomo che litiga con De Laurentiis un quarto d’ora dopo. Mentre non vorrei vedere Italiano, perché non penso sia un grande allenatore ed ha gli stessi difetti che il Napoli ha già ora, perché la Fiorentina difende male”.”Ed una delle nostre priorità deve essere quella di costruire una difesa affidabile. Ma secondo me per Conte noi siamo una ragazza brutta che in mancanza di belle lui potrebbe sposare, ma non è una buona base per un matrimonio. Magari venisse anche per un anno, potrebbe lasciare comunque buone basi per il futuro, come lo è stato per l’Inter”