Soviero: “Gasperini al Napoli? È bravissimo ma ha un difetto. Vi spiego“

Salvatore Soviero, ex portiere, ha commentato i rumors che accostano Gian Piero Gasperini alla panchina del Napoli.

Queste le sue parole a Fuorigioco: Gian Piero Gasperini è un allenatore bravissimo, ma ha un grave difetto: non ama le prime donne. Per questo motivo il tecnico si fa preferire quando valorizza i giovani, quando riesce a trarre il massimo dai suoi giocatori.

Poi ha proseguito: “Gian Piero Gasperini guadagna anche più di Antonio Conte. In pochi sanno infatti che oltre allo stipendio fisso, il tecnico percepisce delle percentuali sulla valorizzazione dei giocatori. E lui in questo è bravissimo riesce a fare rendere al massimo tutti. Ma come potrebbe approdare a Napoli se il settore giovanile degli azzurri è quasi inesistente? L’Atalanta attinge molto dai giovani, il Napoli no”