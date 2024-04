Marcolin: “Conte è perfetto per la rifondazione azzurra”

Dario Marcolin, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Canale 8 per discutere delle voci riguardanti il possibile nuovo allenatore del Napoli. Riferendosi ad Antonio Conte, Marcolin ha detto: “Conte è abituato a rifondare le squadre e sarebbe in grado di farlo anche qui. È un innovatore e può utilizzare una difesa a quattro, non è limitato alla difesa a tre. Nel corso degli anni, ha dimostrato una grande capacità di adattamento e cambiamento. Una volta, il ruolo di rifondatore era di Roberto Mancini, oggi è Conte che viene chiamato per questo compito. E il Napoli, dopo una fase di stallo, potrebbe aver bisogno proprio di lui, così come lo furono Juventus e Chelsea. L’Inter lo chiamò per una ripartenza e lo stesso potrebbe accadere ora a Napoli”.