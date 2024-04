Corrado sicuro: “Napoli, sarà Italiano il nuovo allenatore. Calzona alla Fiorentina“

Antonio Corrado, giornalista, ha fatto il punto sul possibile valzer di panchine che nella prossima stagione potrebbe coinvolgere anche Francesco Calzona.

Queste le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione Fuorigioco: “Antonio Conte non approderà a Napoli perché fa delle richieste che De Laurentiis non potrà soddisfare. Il mister vorrebbe giocatori importanti per vincere subito”.”Non credo nemmeno all’ipotesi Gian Piero Gasperini. L’attuale tecnico della DEA fa giocare le sue squadre uomo contro uomo, ma i calciatori del Napoli hanno ben altre caratteristiche. Da quello che mi risulta Vincenzo Italiano e Aurelio De Laurentiis si sono già dati la parola. E sapete chi andrà alla Fiorentina? Gilardino? No, a Firenze va Francesco Calzona. Ricordate queste parole…”