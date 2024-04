L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Jonathan David, è il candidato numero per diventare l’erede disegnato di Osimhen. Il canadese avrebbe accettato la proposta del Napoli, dando totale disponibilità ad accasarsi all’ombra del Vesuvio indipendentemente dalla qualificazione o meno ad una competizione europea. A lavorare all’operazione è stato Giovanni Manna, futuro DS del Napoli. David ha un contratto in scadenza con il Lille nel 2025 e non ha intenzione di prolungare: la sua valutazione è di circa 50 milioni di euro. De Laurentiis offre invece 35 milioni più bonus.