L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del Napoli in vista della sfida di Empoli. Secondo il quotidiano le speranze di agganciare l’Europa nelle prossime sei giornate passano da Empoli, in una sfida delicatissima considerando che la squadra di Nicola è in piena lotta per la salvezza. Calzona, nel frattempo, valuta la condizione dei suoi e anche le alternative da schierare in difesa al posto di Rrahmani e Mario Rui squalificati ed Olivera, fermato a Monza da un problema all’adduttore della coscia destra. A sinistra, insomma, il candidato titolare è Mazzocchi, zero minuti nelle ultime 8 partite di fila. La sua ultima volta risale al 25 febbraio con il Cagliari Juan Jesus invece accelera per tornare dal 1’ in coppia con Ostigard.