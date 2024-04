L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione estiva che attende il Napoli. Secondo il quotidiano si avvicina giugno, sarà la fine per diversi calciatori, almeno considerando i contratti. Oltre a Piotr Zielinski, che andrà all’Inter, dirà addio al Napoli anche Leander Dendoncker, arrivato dall’Aston Villa, prestito secco. Tornerà in Premier League anche Hamed Junior Traore, al Bournemouth. Troppo elevati i 25 milioni del riscatto. È già praticamente un ex Diego Demme, fuori rosa dopo il mercato invernale e con contratto in scadenza a giugno. In bilico anche il futuro di Pierluigi Gollini. Il Napoli la scorsa estate ha rinnovato il prestito per un anno dall’Atalanta e si è riservato un diritto di riscatto.