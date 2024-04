Fedele duro con Juan Jesus: “Sempre stato una riserva, non regge il ritmo”

Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e in particolare della fase difensiva degli azzurri.

Ecco le sue parole: “Juan Jesus pare abbia qualche qualità di comando, un pizzico di personalità in più di Leo Ostigard e, per questo motivo, venga preferito al centrale scandinavo”.

Poi Fedele ha continuato: “Dal punto di vista fisico l’ex Inter mostra ha qualche evidente difficoltà, ma è anche vero che parlando, alle volte, si riesce a far fare agli altri ciò che non riesci a fare tu. Non arriva mai prima sulla palla, Juan Jesus, specie su quelle laterali: non va mai sulle preventive; magari ci pensa, ma con le gambe non ci arriva, perché è il primo anno che fa il titolare dopo quattro stagioni da riserva e non riesce a reggere il ritmo”.