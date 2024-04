Panchina Napoli: Conte non convinto, salgono le quotazioni di Pioli e Gasperini. Le ultime

Il Napoli si prepara a cercare un nuovo allenatore per la prossima stagione. Fin da subito è emerso che il favorito per la panchina azzurra sia Antonio Conte, ma ad oggi la distanza tra le parti sembra ancora essere importante. Conte attualmente è in attesa di capire cosa succederà al Milan, dove Stefano Pioli potrebbe non essere confermato. L’idea di un possibile trasferimento a Napoli lo stuzzica, ma il tecnico non è pienamente convinto del progetto proposto dal presidente De Laurentiis. Inoltre, c’è anche una distanza importante da un punto di vista economico, visto che Conte è un allenatore di alto profilo e richiede un ingaggio consistente, non inferiore ai 9-10 milioni di euro. Di conseguenza, il Napoli guarda anche a possibili piani alternativi. Le quotazioni di Pioli e Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, stanno salendo sempre di più. Pioli ha fatto un ottimo lavoro al Milan e potrebbe essere una soluzione più economica rispetto a Conte. Gasperini, invece, è considerato uno dei migliori allenatori in Serie A e potrebbe portare un approccio tattico innovativo alla squadra partenopea. Inoltre, non è da escludere che il Napoli possa guardare anche ad altre opzioni, magari meno blasonate ma comunque valide. L’importante è trovare un allenatore in grado di portare la squadra a competere al massimo livello, sia in Italia che in Europa. Insomma, il Napoli si trova in una fase di transizione e la scelta del nuovo allenatore sarà fondamentale per il futuro della squadra. Conte resta il favorito, ma le distanze da superare sono ancora importanti. Pioli e Gasperini, in ogni caso, sono pronti a prendere in considerazione un’eventuale offerta da parte del club partenopeo. La strada è ancora lunga, ma la società azzurra sa di dover fare una scelta oculata per garantire un futuro di successo alla squadra.