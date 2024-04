Gifuni: “Mercato Napoli? Ottimi giocatori, ma non hanno funzionato per un motivo, vi spiego”

Gianluca Gifuni è intervenuto a Radio Marte per parlare di alcuni temi legati al Napoli.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli ha un obbligo: vincere il maggior numero di partire, da qui alla fine del campionato italiano. A poche giornate dal termine, non si capisce quali siano gli obiettivi della squadra di Francesco Calzona”.

Poi Gifuni ha continuato: “A mio modo di vedere all’1%i può andare in Champions League, al 29% in Europa League, al 40% in Conference League e al 30% il Napoli resterà fuori dall’Europa, al termine di una stagione tribolata e balorda. In vista del prossimo campionato, si dovrà fare meglio sul mercato. Quest’anno, De Laurentiis ha preso degli ottimi giocatori, di grandi qualità, ma non funzionali al suo tipo di calcio: non sono stati dei ‘tasselli’ precisi e per questo sono andati fuori fase”.