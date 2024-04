CdS – Recupero Udinese-Roma: questa la data. Ma i giallorossi non ci stanno! Il motivo

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha anticipato quella che potrebbe essere la data del recupero di Udinese-Roma. La gara, originariamente in programma per il giorno domenica 14 aprile, è stata interrotta al minuto 71′ 30” a causa di un malore accorso al difensore romanista Evan N’Dicka. Secondo quanto riportato, questa potrebbe riprendere il giorno giovedì 25 aprile, prima data utile. Questa, dovrebbe essere ufficializzata venerdì, insieme agli anticipi e ai posticipi delle giornate successive. Tuttavia, i giallorossi vorrebbero spostare ulteriormente il recupero dell’incontro, poiché sono impegnati in campionato il giorno lunedì 22 aprile, quando sfideranno all’Olimpico il Bologna. Oltre questa motivazione, si aggiunge quella del recupero di Atalanta-Fiorentina, ancora sospeso per via degli impegni nelle coppe delle due compagini. Quest’ultima addirittura, potrebbe essere recuperata a campionato finito.