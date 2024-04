KKN – Casting allenatore Napoli, sondaggi esplorativi per Allegri e Gasperini. Le loro risposte

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del casting allenatore del Napoli per quanto riguarda la prossima stagione. Il nome in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis rimane Antonio Conte. In caso accettasse le sue lusinghe, verrebbe scelto immediatamente. C’è un po’ di freddezza per quanto riguarda i nomi di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Mentre ci sono stati dei sondaggi esplorativi per quanto riguarda le figure di Massimiliano Allegri e di Gian Piero Gasperini.

Il primo, la cui posizione alla Juventus non è più solidissima, è stato contattato in virtù del suo rapporto con il futuro Ds del Napoli Giovanni Manna. Il tecnico ha però risposto che vorrebbe rimanere in bianconero in quanto ha un altro anno di contratto, e in caso di mancata prosecuzione, penserebbe di rimanere fermo un anno. Mentre il secondo ha rivelato che potrebbe parlarne, ma è troppo presto, visto che l’Atalanta è impegnata in Europa League, Coppa Italia e nella lotta per la Champions League.