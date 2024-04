L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata alla panchina del Napoli. Secondo il quotidiano dunque l’allenatore è da scegliere per il lato umano e quello professionale; per la capacità di rilanciare e valorizzare chi resterà, creando nuovi stimoli, di lanciare i giovani. E magari con l’attitudine alla vittoria. Gian Piero Gasperini ha scalato velocemente le gerarchie prendendo la rincorsa dal passato ed entrando in grande stile nella lista di Aurelio De Laurentiis conserva nella sua giacca. Le voci sono fondate sul tecnico dell’Atalanta, la stima datata del presidente è umana e professionale. Altrettanto quelle su Stefano Pioli, profilo che Adl apprezza molto come allenatore e come uomo. Due filosofie diverse. Due modi differenti d’intendere il calcio che giorno dopo giorno invadono pensieri e scrivanie. Ma bisogna attendere, ognuno di loro è impegnato a conquistare l’Europa in campionato e l’Europa League.