Sorrentino: “Il Napoli segue tutti nomi di prima fascia, ma se manca la materia prima, anche se arrivasse Copperfield…”

L’ex portiere ed oggi commentatore Stefano Sorrentino ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà del prossimo allenatore del Napoli. Queste le sue parole: “Per la panchina al momento dipende da che squadra farà il Napoli, perché ci sono in ballo tutti nomi di allenatori di prima fascia, ma bisogna capire varie cose. Rischia nel frattempo di perdere Meret, sicuro perderà Zielinski, che è stato importante, e forse anche Osimhen. E Kvara? E chi compra? Può al momento venire anche Copperfield, ma se manca la materia prima… c’è una base importante e questo è vero, ma devi anche avere un’idea su come ripartire e da lì capire anche con chi cominciare il nuovo percorso. ADL vuole dare tanti milioni a Conte o Allegri o preferisce prendere uno come Italiano? O vai su un profilo come Gasperini? Tutto dipende dalle idee che si hanno”.