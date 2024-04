Vigliotti: “Fino a quando i nomi per la panchina sono questi 5 mi va benissimo, escluderei questi allenatori”

Il giornalista Gianluca Vigliotti ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha parlato del possibile nuovo allenatore del Napoli. Queste le sue parole: “Io non sono il presidente De Laurentiis, le scelte sull’allenatore e non solo è lui a farle. Le trattative a portarle avanti è lui, fino a quando i nomi contattati sono Conte, Gasperini, Pioli, forse Allegri ed Italiano, allora mi sta benissimo così. Mi sembra di escludere i nomi di Palladino, ma anche quello di Farioli e Gilardino, poi se dovesse arrivare un jolly super come De Zerbi o Klopp allora lo racconteremo. Ma sembra che gli obiettivi attualmente siano quelli che ho detto io come primi. Tra Scamacca e Simeone al momento c’è una certa differenza”.